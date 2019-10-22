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Племянник и крестный сын Григорьева-Апполонова рассказали, что думают о его бывшей

Участники дуэта #AppolonovGang, создателями которого стали племянник и крестный сын Андрея Григорьева-Апполонова, рассказали о том, как зародился проект.

Племянник и крестный сын Григорьева-Апполонова рассказали, что думают о его бывшей
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Сергей Григорьев-Апполонов — племянник рыжего «Иванушки». В интервью порталу «СтарХит» он рассказал, что музыкой увлекался с детства, а записываться начал в 2017 году и успел выпустить пять авторских синглов на английском языке. 

Андрей Григорьев-Апполонов, крестный сын своего именитого тезки, несколько лет назад столкнулся с серьезной потерей — смертью жены. Чтобы отвлечься, он отправился в Германию, где и встретился с будущим товарищем по дуэту Сергеем. 

Несмотря на то, что мужчины почти не общались, они быстро нашли общий язык — музыку. Вскоре их совместные треки стали появляться в европейских чартах. 

Оба музыканта признаются, что им нравится, что их сравнивают с проектом «Тату». «Нам льстит такое сравнение», — говорит Андрей, уточняя, что это касается успеха в международной музыкальной индустрии. При этом Сергей заявляет, что их коллектив не пытается спекулировать на образе знаменитого девичьего дуэта. 

Григорьевы-Апполоновы признают, что старший коллега помогает им советами, но никак не вмешивается в их творческий процесс. Они подчеркивают свое отличие от группы «Иванушки International» — в отличие от нее #AppolonovGang — не коммерческий проект, и его участники никогда не задумывались о целевой аудитории. 

Тем не менее, и Сергей, и Андрей поддерживают тесные связи с Рыжим. Как признается Андрей, тот даже использует в общении с ним домашнее прозвище. «Называет меня ласково «котеночек»», — признается он. Оба молодых человека замечают, что не вмешиваются в личную жизнь знаменитого родственника, который недавно пережил развод. При этом они подчеркивают, что скучать по его бывшей жене не будут. 

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Тэги:

«Иванушки International»#appolonovgangАндрей Григорьев-АполлоновАндрей Григорьев-Апполоновжизнь после разводамузыка
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Племянник и крестный сын Григорьева-Апполонова рассказали, что думают о его бывшей
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