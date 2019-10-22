Невиданная роскошь: уставшая Боярская грезит об отпуске в октябре

Возлюбленная Максима Матвеева не прочь отправиться в незапланированный октябрьский отпуск. Однако из-за плотного гастрольного и репетиционного графика 33-летняя актриса не может позволить себе подобную роскошь. По словам Лизы, ей остается только довольствоваться любованием летних снимков, напоминающих об отдыхе и долгожданном тепле.

«Осень… Но руки периодически предательски тянутся пересматривать летние фотографии», — посетовала знаменитость.

В недавнем интервью избранница Максима призналась: им с мужем очень сложно найти время для совместных каникул. Поэтому планировать летний отпуск их семья начинает еще зимой. Только в этом случае им удается договариваться о свободных днях, которые они могут посвятить друг другу не в ущерб работе и съёмкам.

Вместе с Матвеевым актриса воспитывает двоих сыновей. Первенец пары, семилетний Андрей, в этом году стал первоклассником. Однако звездная мама пропустила школьную линейку сына из-за загруженного рабочего дня. В декабре 2018 года Елизавета Боярская родила второго сына — Григория.

Не так давно Боярская жаловалась на бессонные ночи из-за частых перелетов, утомительные гастроли и съемки. Актриса мечтала лишь об одном — отоспаться дома в собственной постели. В свою очередь, близкий друг Елизаветы, Данила Козловский, попросил Боярскую взять себя руки и «не ныть» без веской причины.