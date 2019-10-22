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Рудова показала свою спальню и кухню после ремонта в новой квартире

Актриса недавно закончила обновления в апартаментах.

Рудова показала свою спальню и кухню после ремонта в новой квартире
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com

Наталья Рудова долгое время мечтала жить в собственной квартире. Когда она приобрела жилье в Москве, то потратила много времени и денег на ремонт. Но в конце лета актриса наконец-то въехала в свое гнездышко и начала его обустраивать. Поклонники долгое время просили ее показать, как выглядит ее дом мечты. В итоге девушка согласилась и на днях провела для них виртуальную экскурсию по спальне и кухне.

В комнате, где Рудова отдыхает и наслаждается сном, стены покрашены в шоколадный цвет, а также стоит большая кровать с мягкой кожаной спинкой кремового оттенка.

«Когда затевался ремонт, у меня было особенное видение спальни. Для меня это одна из важных комнат в доме. Здесь я восстанавливаю силы и нахожусь наедине с собой. Здесь мне должно быть спокойно и комфортно. Так и случилось!» — поделилась актриса.

А вот кухня у девушки получилась большая и светлая. В стену встроены шкафы в тон без ручек и каких-то других деталей. Также установлена раковина с золотым краном, посудомоечная машина и двухкомфорочная плита. Рядом стоит подставка для ножей, чайник и кофемашина. Одну из стен Наталья украсила фотографиями из своих путешествий. Также она сделала большой стол со встроенной духовкой и полочками. Его можно использовать как барную стойку и как стол для трапезы.

«Я всегда считала, что мне большая кухня не нужна, я не готовлю. И, в общем-то, кладовка с одной плитой — это мое. Но когда у меня появилась большая кухня, я поняла почему это так удобно!» — призналась Рудова.

Поклонники пришли в восторг от квартиры актрисы. Одной из первых восхитилась ее кухней Анна Хилькевич. «Красиво! Уже вижу, как ты с подружками веселишься там», — заверила она. А фанаты не стали скрывать, что очень рады за артистку. Они отметили, что она выглядит очень счастливой.

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жильеквартира в МосквеНаталья Рудова
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Рудова показала свою спальню и кухню после ремонта в новой квартире
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