ЗВЕЗДЫ

Отрыв по полной: Водянова привезла детей в Адыгею

Модель показывает своим наследникам Россию и одновременно снимается в кино.

Отрыв по полной: Водянова привезла детей в Адыгею
Наталья Водянова с детьми. фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова давно живет в Париже, но этой осенью она нашла время, чтобы приехать на родину. Первое время она то и дело посещала светские мероприятия, давала интервью и даже успела открыть новый парк для детей. А когда к ней присоединились ее наследники Лукас, Нева и Виктор, она сначала показала им парк «Зарядье», а потом отправилась с ними в путешествие по России.

Ранее модель призналась, что дети приехали к ней ради одного проекта журналиста Михаила Зыгаря, но его детали хранятся в тайне. Водянова уже успела побывать в Сочи. Там ее дети не только насладились местными красотами, но и побывали в «Скайпарке». Им довелось пройти по одному из самых длинных пешеходных подвесных мостов в мире, а Лука рискнул спрыгнуть с высоты 2007 метров с тросом.

На этом их приключения не закончились. Утром 22 октября звездная семья оказалась в Адыгее. Первым делом Наталья отправилась в горы. Она с детьми забралась на одну из вершин. Там вместе с детьми модель стала кричать, чтобы выпустить всю накопленную негативную энергию.

После этого Нева и Лукас совершили прогулку на конях. Девочке так понравилась грива скакуна, что она решила заплести ему косички.

Самым увлекательным оказалось знакомство с местными жителями, которые облачились в национальные костюмы и станцевали для гостей традиционные танцы. 17-летний сын Водяновой даже хотел тоже пустить в пляс. Позже ему и его близким дали сыграть на специальных барабанах. Это вызвало восторг не только у модели, но и у ее наследников.

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Звездные детиНаталья ВодяноваНаталья Водянова фото
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Отрыв по полной: Водянова привезла детей в Адыгею
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