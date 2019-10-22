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Идеальное тело обнаженной Варнавы отправило Гагарину в «нокаут»

Звезда Comedy Woman не постеснялась общественного осуждения, согласившись на откровенную фотосессию в стиле «ню».

Идеальное тело обнаженной Варнавы отправило Гагарину в «нокаут»
Екатерина Варнава (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Варнава в свои 34 года решилась на неожиданный эксперимент. Звезда Comedy Woman не побоялась общественного осуждения, согласившись принять участие в фотосессии в стиле «ню». Будучи секс-символом шоу, девушка без стеснения предстала перед объективом фотокамеры в весьма экстравагантном образе. Варнава позировала без белья, прикрыв выдающийся бюст рукой.

Со своими подписчиками Екатерина поделилась двумя понравившимися кадрами, объяснив верным почитателям свой порыв.

«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — заявила звезда Comedy Woman.

Примечательно, что супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова — выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина — одной из первых обратила внимание на снимки обнаженной Екатерины. 32-летняя певица эмоционально отреагировала на свежую публикацию Варнавы, откровенно позавидовав теледиве.

«Ну… это так разве можно??? Так взять и обезоружить? Нокаут!!! Самая красивая», — обратилась к актрисе возлюбленная Исхакова.

С мнением Полины согласился и Тимур Родригез, подметив, что обнаженные снимки Екатерины могут взбудоражить любого, даже самого бесчувственного мужчину со стальной выдержкой.

«Ничего себе!!! Катюня, ты просто огонь!!! Но вот вопрос: это просто подарок нам всем…» — поинтересовался шоумен.

Сама Варнава на комплименты никак не отреагировала. Напомним, что знаменитость не раз подозревали в пластике, однако все домыслы хейтеров Екатерина предпочитает игнорировать.

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Идеальное тело обнаженной Варнавы отправило Гагарину в «нокаут»
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