ЗВЕЗДЫ

Звездная жизнь: Светлана Бондарчук запустила собственное шоу на YouTube

Первыми героями проекта «Света вокруг Света» стали Сергей Семак и его супруга Анна.

Звездная жизнь: Светлана Бондарчук запустила собственное шоу на YouTube
Светлана Бондарчук открыла для себя новое амплуа. Фото: Komsomolskaya Pravda

50-летняя светская львица Светлана Бондарчук запустила собственное шоу на YouTube. Проект модели называется «Света вокруг Света». Изначально может показаться, что это очередной видеоблог о путешествиях, но, как оказалось, это скорее интервью с выездом к героям программы.

«Мои герои — это известные люди, которыми я восхищаюсь, и они делятся своими моментами жизни, абсолютно доверяя нам», — анонсировала шоу женщина в Instagram.

Первыми героями Светланы оказались Сергей и Анна Семак, к которым ведущая приехала в Петербург. Бондарчук поговорила с парой о семье, детях и диетах, прокатилась на катере по Неве, посетила футбольную базу клуба «Зенит» и даже продегустировала еду игроков. Дома у супругов она тоже побывала, оценил «веганский» стиль квартиры, созданный женой спортсмена. А в конце ролика Светлана показала свадьбу Семаков в Италии, на озере Комо.

Бондарчук спросила у своих подписчиков, кого они хотят видеть в ее шоу следующими. Добавим, что с 2016 года ведущая уже не вместе со своим бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком. Сейчас она встречается с фотографом Сергеем Табуновым.

Как вам новое шоу?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

YouTubeАнна Семакблогерзвездные интервьюИнтервьюСветлана БондарчукСергей Семак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звездная жизнь: Светлана Бондарчук запустила собственное шоу на YouTube
Интересно?
Поделись с друзьями: