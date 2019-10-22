Звездная жизнь: Светлана Бондарчук запустила собственное шоу на YouTube

50-летняя светская львица Светлана Бондарчук запустила собственное шоу на YouTube. Проект модели называется «Света вокруг Света». Изначально может показаться, что это очередной видеоблог о путешествиях, но, как оказалось, это скорее интервью с выездом к героям программы.

«Мои герои — это известные люди, которыми я восхищаюсь, и они делятся своими моментами жизни, абсолютно доверяя нам», — анонсировала шоу женщина в Instagram.

Первыми героями Светланы оказались Сергей и Анна Семак, к которым ведущая приехала в Петербург. Бондарчук поговорила с парой о семье, детях и диетах, прокатилась на катере по Неве, посетила футбольную базу клуба «Зенит» и даже продегустировала еду игроков. Дома у супругов она тоже побывала, оценил «веганский» стиль квартиры, созданный женой спортсмена. А в конце ролика Светлана показала свадьбу Семаков в Италии, на озере Комо.

Бондарчук спросила у своих подписчиков, кого они хотят видеть в ее шоу следующими. Добавим, что с 2016 года ведущая уже не вместе со своим бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком. Сейчас она встречается с фотографом Сергеем Табуновым.

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