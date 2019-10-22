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Один в один: Джиллиан Андерсон превратилась в Маргарет Тэтчер

Свидетели съемок нового сезона сериала «Корона» утверждают, что актриса настолько вошла в роль бывшего премьер-министра Великобритании, что ее практически невозможно отличить от «Железной леди».

Один в один: Джиллиан Андерсон превратилась в Маргарет Тэтчер
Джиллиан Андерсон. Фото: Global Look Press

Джиллиан Андерсон известна массовому зрителю, прежде всего, по роли агента Скалли из сериала «Секретные материалы». Однако на этот раз она примерила на себя роль легендарного премьера Великобритании Маргарет Тэтчер. Те, кто видел Джиллиан на съемочной площадке, уверяют, что на несколько мгновений даже поверили в то, что перед ними знаменитый политик. 

Некоторые сцены снимаются в Испании. Для роли Андерсон надела длинное синее платье в стиле Тэтчер — именно этот цвет она любила больше других. Ее волосы уложены в соответствии с модой того, периода, когда «Железная леди» возглавляла британский кабинет министров, — 1980-е годы. 

Примечательно, что сцена снималась на точной копии британской королевской яхты Britannia. Как оказалось, съемочная группа работала над эпизодом встречи Тэтчер с представителями Стран содружества на Багамах в 1985 году. 

О том, что Джиллиан сыграет Тэтчер, стало известно месяц назад. Тогда актриса заявила, что очень рада сыграть такую «сложную и противоречивую женщину». Она призналась, что «влюбляется» в этот образ. 

Королеву Елизавету II в новом сезоне сыграет актриса Оливия Колман. Она признается, что эта роль дается ей непросто. До нее монарха играла Клэр Фой, и Колман утверждает, что та смотрелась в роли очень органична. Она добавляет, что намерена опираться на опыт Фой и в своей игре. 

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«Секретные материалы»Джиллиан АндерсонКоролева Елизавета IIМаргарет Тетчерновый сериалсериал «Корона»
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Один в один: Джиллиан Андерсон превратилась в Маргарет Тэтчер
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