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Крисс Пратт высмеял дочь Шварценеггера за сожженный десерт

Актер так и не смог доступно объяснить, в какой момент кулинарный эксперимент его супруги пошел не по плану.

Крисс Пратт высмеял дочь Шварценеггера за сожженный десерт
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт/Фото: https://www.instagram.com/p/Byf8IS0AAwx/

Актер Крис Пратт едко прошелся по кулинарным способностям своей супруги Кэтрин Шварценеггер. 40-летняя звезда «Стражей Галактики» опубликовал в личном микроблоге снимок десерта . На фото видно, что бейгель из теста должен был быть аппетитным, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и на тарелке остались одни угольки. Не исключено, что еда и вовсе начала гореть – об этом можно судить по плещущейся в тарелке воде, которой, предположительно, заливали пламя.

Сам Пратт не смог сдержаться от саркастичной оценки. Актер заявил, что «гордится любимой, которая рискнула порадовать его десертом сегодня вечером.

«Судя по кусочку угля в центре тарелки, у этого бейгеля не было ни одного шанса… Честно, я просто не в состоянии представить, что могло пойти не так. Довольно легко. Всего-то нужно разогреть в микроволновке за две минуты. Может быть, она подумала, что за два часа. Но я хочу похвалить ее за усилия, ведь это точно шаг вперед», — отшутился Пратт.

Сама Кэтрин в долгу не осталась и заявила, что ее план заставить супруга готовить самому увенчался успехом.

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Тэги:

Крис ПратткулинарияКэтрин Шварценеггер
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Крисс Пратт высмеял дочь Шварценеггера за сожженный десерт
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