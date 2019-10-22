Крисс Пратт высмеял дочь Шварценеггера за сожженный десерт

Актер Крис Пратт едко прошелся по кулинарным способностям своей супруги Кэтрин Шварценеггер. 40-летняя звезда «Стражей Галактики» опубликовал в личном микроблоге снимок десерта . На фото видно, что бейгель из теста должен был быть аппетитным, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и на тарелке остались одни угольки. Не исключено, что еда и вовсе начала гореть – об этом можно судить по плещущейся в тарелке воде, которой, предположительно, заливали пламя.
Сам Пратт не смог сдержаться от саркастичной оценки. Актер заявил, что «гордится любимой, которая рискнула порадовать его десертом сегодня вечером.
«Судя по кусочку угля в центре тарелки, у этого бейгеля не было ни одного шанса… Честно, я просто не в состоянии представить, что могло пойти не так. Довольно легко. Всего-то нужно разогреть в микроволновке за две минуты. Может быть, она подумала, что за два часа. Но я хочу похвалить ее за усилия, ведь это точно шаг вперед», — отшутился Пратт.
Сама Кэтрин в долгу не осталась и заявила, что ее план заставить супруга готовить самому увенчался успехом.