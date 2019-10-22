Королевские распри: семья не поддержала герцогов Сассекских в их откровениях прессе

Королева Елизавета и принц Уильям не поддержали Меган Маркл и принца Гарри в их откровениях прессе. Напомним, недавно герцоги Сассекские откровенно высказались о наболевшем создателям фильма о рабочей поездке семейной четы в Африку. Меган призналась, что очень страдает из-за давления журналистов, а Гарри – что ему очень не хватает общения со старшим братом.

Подобного рода вольности в королевской семье восприняли не очень радушно. Там задались вопросом, какой смысл вкладывали Меган и Гарри, публично признаваясь в столь откровенных вещах. Членам правящей семьи негласно запрещено вести подобные беседы, именно поэтому Елизавета всерьез обеспокоена существующим положением дел.

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Daily Mail отмечает, что после того, как сам Уильям услышал об откровениях брата, он поспешил поговорить с родственником. Сейчас все королевское объединение решает, что делать с уже озвученной, компрометирующей информацией. Эксперты же подчеркивают – ранее существующая иллюзия идеальности испарилась как дым.