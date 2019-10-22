Королевские распри: семья не поддержала герцогов Сассекских в их откровениях прессе

Королева Елизавета и принц Уильям не поддержали Меган Маркл и принца Гарри в их откровениях прессе. Напомним, недавно герцоги Сассекские откровенно высказались о наболевшем создателям фильма о рабочей поездке семейной четы в Африку. Меган призналась, что очень страдает из-за давления журналистов, а Гарри – что ему очень не хватает общения со старшим братом.
Подобного рода вольности в королевской семье восприняли не очень радушно. Там задались вопросом, какой смысл вкладывали Меган и Гарри, публично признаваясь в столь откровенных вещах. Членам правящей семьи негласно запрещено вести подобные беседы, именно поэтому Елизавета всерьез обеспокоена существующим положением дел.
Daily Mail отмечает, что после того, как сам Уильям услышал об откровениях брата, он поспешил поговорить с родственником. Сейчас все королевское объединение решает, что делать с уже озвученной, компрометирующей информацией. Эксперты же подчеркивают – ранее существующая иллюзия идеальности испарилась как дым.