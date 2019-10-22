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Анна Снаткина похудела на 10 килограммов благодаря совету Безрукова

По словам актрисы, это произошло после съемок в сериале «Участок».

Анна Снаткина похудела на 10 килограммов благодаря совету Безрукова
Анна Снаткина. фото: globallookpress.com

Анна Снаткина знакома многим зрителям по сериалу «Татьянин день». Также она снялась еще в десятках кинолент. Недавно актриса отпраздновала седьмую годовщину со дня свадьбы с Виктором Васильевым, который тоже является актером. Вместе они воспитывают шестилетнюю дочку Веронику. Ради работы артистка часто экспериментирует с имиджем, так же она посещает психолога, чтобы справляться с паническими атаками.

Как оказалось, раньше Анне еще и пришлось похудеть, хотя казалось, что она всегда была стройной. По словам актрисы, это произошло, когда она была молода. Будучи студенткой ВГИКа девушке довелось сняться в сериале «Участок». Она познакомилась на съемках с Сергеем Безруковым, который оказался внимательным и давал ей различные советы. По словам знаменитости, он подсказывал ей, как работать с крупным планом и общим.

«Сережа, который в этот момент сильно похудел, однажды внимательно посмотрел на меня и сказал: „А тебе бы надо сбросить несколько килограммов“. Это было сказано наедине, мягко, и я не обиделась, но сильно удивилась. Подумала: „Странно, о чем это он? Зачем мне худеть, я вроде как не толстая…“ Тогда я не знала, что экран зрительно прибавляет от трех до пяти килограммов», — рассказала Снаткина.

По ее словам, позже она увидела себя на экране и поняла, что Безруков был прав. Со стороны актриса смотрелась «пухляшом с щечками». Теперь девушка благодарна, что такой профессионал во время дал ей совет. В итоге она сбросила десять килограммов, после чего ей поступило несколько хороших предложений по работе. Наталья Бондарчук позвала ее на роль Гончаровой в картину «Пушкин. Последняя дуэль». К слову, самого Александра Сергеевича в этой картине сыграл Безруков.

Снаткина отметила, что спустя годы судьба снова свела ее с Сергеем Теперь она служит у него в Московском Губернском театре, об этом пишет издание «7 Дней».

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Анна Снаткина похудела на 10 килограммов благодаря совету Безрукова
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