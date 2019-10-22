«Наслаждаюсь этой сказкой»: Феофилактова рассекретила своего возлюбленного

Те, кто следил за бывшей участницей проекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой, хорошо знали, что в ее жизни появился новый возлюбленный. Однако до этого момента девушка скрывала как его имя, так и внешность. Теперь же она решила раскрыть все тайны.

На своей странице в Instagram Евгения разместила фото, на котором ее обнимает статный мужчина с бородой. Выяснилось, что сердце девушки принадлежит 32-летнему бизнесмену из Ливана Маджеду Джегеа.

Евгения сообщила, что не просто так рассекретила свои отношения. Как оказалось, мужчина уже сделал ей предложение. «Я же кольцо показала. Кольцо было на мой день рождения подарено. Просто пока я надеваю его на другой палец. Конечно, я взяла время подумать. Но он сам взял в свои руки бразды правления», — поделилась Феофилактова.

Евгения также рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, что Маджед первым публично заявил об их отношениях — опубликовал пост с подписью «Королева». «На вопрос: «Зачем ты афишируешь?» он говорит: «Почему я должен скрывать свою любовь, свою королеву и свои чувства? У меня предрассудков по этому поводу нет. Я хочу об этом кричать, говорить»», — объяснила девушка.

Она добавила, что ее новый избранник разительно отличается от ее прежних поклонников. «Если раньше мне всегда встречались мужчины менее решительные, которые спрашивали меня, ждали моего одобрения, то здесь человек с другим характером, другим менталитетом», — пояснила Феофилактова. Она подчеркнула, что Маджед христианин, и потому у нее нет оснований воспринимать всерьез предположения некоторых подписчиков о том, что она будет «второй или третьей женой».

Несмотря на настойчивость ливанского предпринимателя, сама Евгения пока не приняла окончательного решения. «Я всегда долго думаю, сомневаюсь, никогда не тороплюсь. И вообще, у меня нет стремления выскочить замуж, потому что я знаю, что штамп практически ничего не меняет в нашем случае. У меня есть ребенок, я была в браке. Для меня главное — гармония моего ребенка и мое счастье», — уточняет она.

Тем не менее, девушка уверяет, что ничего не боится и старается жить сегодняшним днем. «Я очень долго после развода приходила в себя и с опаской относилась к серьезным отношениям. И сейчас впервые такой период, когда я могу сказать: «Да, это то, чего бы мне хотелось». Но опять же, жизнь — непредсказуемая штука, и я не хотела бы загадывать вперед. Я наслаждаюсь этой сказкой. Конечно, он одаривает вниманием, заботой, которая русским мужчинам несвойственна», — признается Феофилактова. — «Это и бриллианты, и цветы повсюду. Не так, что букет подарил мужчина и смотрит, поменяла ли женщина воду. Это бессчетное количество цветов. Всего, о чем женщина мечтает, у меня сполна. Это очень приятно. И даже если эта сказка когда-нибудь закончится, я буду вспоминать ее с улыбкой».

Евгения подчеркнула, что к ее сыну Даниэлю Маджед относится очень трепетно. «Я впервые вижу такое отношение к Даниэлю. Человек даже ночью спускался в его комнату, проверял, спит ли он, поправлял ему одеяло», — делится девушка. При этом она добавляет, что сам мальчик на подарки «не ведется» и относится ко всему настороженно.

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При этом Феофилактова отмечает, ее избранник — современный молодой человек. У него бизнес в нескольких странах, и он предложил Евгении выбрать для жизни любую из них. По ее словам, жених не соответствует стереотипу об арабских мужчинах. Сама же она не боится потерять некую долю свободы. «Я никогда не была карьеристкой», — говорит она. — «Я люблю размеренный образ жизни, когда я живу собой, ребенком».

Она подчеркивает, что пока не приняла окончательного решения по поводу предложения Маджеда. Но при этом она не боится «обжечься». «Я независима, у меня есть деньги, квартира в Москве, взрослый почти ребенок. В принципе, я независимый человек», — подводит итог Феофилактова.