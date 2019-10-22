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Настя Ивлеева посоветовала, как выйти замуж за американца

Девушка показала, как общается на ломаном английском.

Настя Ивлеева посоветовала, как выйти замуж за американца
Настя Ивлеева снова атакует подписчиков своим юмором. Фото: globallookpress.com

Популярный блогер Настя Ивлеева опубликовала видеопародию на своих коллег из Instagram, которые дают девушкам различные советы и лайфхаки. Звезда Интернета создала для себя новый собирательный образ — Анастэйшу Инглиш, которая одновременно рассказывает о том, как выйти замуж за американца, и прокачивает знания своих подписчик в английском языке.

«Всем hello! My name is Anastacia. I’m from… Я из Голливуда, короче. Кто хочет удачно выйти замуж за американца, то мои курсы вам помогут», — говорит новая блогерша.

Сначала она показывает, как в ресторане с кавалером нужно заказать вино. Девушка справляется с английскими фразами, но, по ее мнению, официант наливает ей слишком мало алкоголя. В результате она срывается на русский мат и требует, чтобы ей налили полный стакан. После вина блогер советует женщинам рассказать потенциальному жениху о своих хобби. Сама она оказывается танцовщицей, но когда американец просит ее продемонстрировать таланты, девушка ударяется ногой и с нецензурной русской бранью опускается на пол.

«You so strong! You have a gim everyday? Because i don’t look after this big мыщц… You are Геркулес?» — продолжает «клеить» своего кавалера Анастейша.

Но когда у нее ничего не получается, девушка просто поднимает майку и показывает мужчине грудь.

Настя Ивлеева
Когда знание языка не помогает, у Насти Ивлеевой есть беспроигрышный вариант. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

«Это беспроигрышный вариант. Но после него замуж не берут. Возможно, у вас будет ночь с глубоким изучением английского языка…» — завершает свой выпуск мисс Инглиш.

Настя Ивлеева написала, что ждет лайков и комментариев от подписчиков. Если им понравятся эти курсы, то она обязательно запишет вторую часть.

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Настя Ивлеева посоветовала, как выйти замуж за американца
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