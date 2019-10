Настя Ивлеева посоветовала, как выйти замуж за американца

Популярный блогер Настя Ивлеева опубликовала видеопародию на своих коллег из Instagram, которые дают девушкам различные советы и лайфхаки. Звезда Интернета создала для себя новый собирательный образ — Анастэйшу Инглиш, которая одновременно рассказывает о том, как выйти замуж за американца, и прокачивает знания своих подписчик в английском языке.

«Всем hello! My name is Anastacia. I’m from… Я из Голливуда, короче. Кто хочет удачно выйти замуж за американца, то мои курсы вам помогут», — говорит новая блогерша.

Сначала она показывает, как в ресторане с кавалером нужно заказать вино. Девушка справляется с английскими фразами, но, по ее мнению, официант наливает ей слишком мало алкоголя. В результате она срывается на русский мат и требует, чтобы ей налили полный стакан. После вина блогер советует женщинам рассказать потенциальному жениху о своих хобби. Сама она оказывается танцовщицей, но когда американец просит ее продемонстрировать таланты, девушка ударяется ногой и с нецензурной русской бранью опускается на пол.

«You so strong! You have a gim everyday? Because i don’t look after this big мыщц… You are Геркулес?» — продолжает «клеить» своего кавалера Анастейша.