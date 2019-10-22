В честь для рождения Кардашян устроила «армянский» вечер с пончиками и оладьями

39-летняя модель и блогер отметила, что это был лучший день рождения в ее жизни.

Ким Кардашян является одной из самых популярных персон во всем мире. На ее Instagram подписано почти 150 миллионов человек. Она зарабатывает деньги на рекламе, на создании собственного белья и косметики, а также благодаря шоу «Семейство Кардашян». Ко всему прочему, она растит детей с мужем Канье Уэстом и учится в одной из юридических фирм Сан-Франциско. 21 октября звезда отпраздновала свой день рождения.

Только на следующий день Ким рассказала, как прошло праздненство. Она опубликовала свое селфи. В кадре девушка выглядела идеально, впрочем, как всегда. Она поблагодарила всех за теплые поздравления.

«У меня был лучший самый расслабляющий день рождения за всю жизнь! Я провела выходные с моими удивительными друзьями в Палм-Спрингс, а затем был семейный ужин в моем доме вечером, с мамой и Канье. Мой любимый армянский ресторан приготовил для нас мои любимые блюда, а их прекрасные официанты проследили, чтобы вечер сложился идеально. А после ужина для меня подготовили целый стол с моими любимыми сладостями — пончиками и оладьями», — поделилась модель.

Она также отметила, что получила много невероятных подарков. По словам Кардашян, больше всех ее удивил Канье. Он вручил ей брендовые сумки, а также пожертвовал миллион долларов благотворительной организации, которая усердно работает над тюремной реформой от имени Ким. «Это сделало мое сердце таким счастливым!», — заверила девушка.

К слову, поздравили знаменитость с важной датой и ее сестры. Кайли Дженнер опубликовала фото с сестрой из семейного архива.

«С днем рождения, моя прекрасная старшая сестра! Как же мне повезло, что ты есть в моей жизни! Твои любовь, поддержка, забота, внимание — бесподобны. Я бесконечно люблю тебя», — обратилась она к имениннице.

Напомним, что недавно Кардашян побывала в Армении. Она ездила туда ради конференции, но также успела покрестить младших детей: трехлетнего сына Сейнта, годовалую Чикаго и четырехмесячного Псалма. Снимки с таинства позже девушка опубликовала в соцсети. Она осталась в восторге от поездки на родину ее предков.