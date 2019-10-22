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Гастроли Пугачевой в Минске сравнили с официальным визитом Путина

Предстоящий концерт Примадонны вызвал у белорусов немалый ажиотаж.

Гастроли Пугачевой в Минске сравнили с официальным визитом Путина
Алла Пугачева/Фото: https://www.instagram.com/p/B1y5RV5n0sN/

Ажиотаж вокруг предстоящего выступления Аллы Пугачевой в Минске сравнили с оживленностью от официального визита в страну Владимира Путина. Как стало известно, 2 ноября Примадонна привезет в столицу Белоруссии сольный концерт под названием «Поскриптум». В братской стране Пугачева не выступала больше 10 лет, из-за этого многие поклонники ее таланта спешат приобрести билеты, чтобы увидеть Примадонну лично. Стимулирует и относительно невысокая цена на билеты – от 2 до 9 тысяч белорусских рублей по сравнению с 70 тысячами, которые просили в Москве. Перекупщики предлагали их, напомним, еще дороже.

Как отмечают Dni.ru, несмотря на то, что до дня X имеется еще достаточно много времени, забронировать отель в гостинице и приобрести билеты на поезд некоторые поклонники уже не могут. Особые сложности возникают у фанатов Пугачевой из России – некоторые, скорее всего, вновь не смогут увидеть выступление кумира лично.

Сама Пугачева отправится в Минск за пару дней до мероприятия.  Певица проследует в личном вагоне поезда. Сопровождать звезду российской эстрады будет семья – муж Максим Галкин и дети – Лиза и Гарри, а также многочисленный персонал.

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Гастроли Пугачевой в Минске сравнили с официальным визитом Путина
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