Арбенина посетовала на возникшую у нее селфиманию

Певица ищет ответ внутри себя и пока не может найти.

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина задалась трудным вопросом: зачем она делает селфи и выкладывает свои фото в социальные сети. Артистка перебрала кучу вариантов причин, почему ей так часто хочется пользоваться своим телефоном для создания новых постов.

«Единственная трибуна? Не смешите — лучше написать книгу и вставить в неё классные снимки настоящих фотографов. Самолюбование? Отнюдь. Забавляет? Лишь отчасти. Инструмент популярности? Да на…р», — рассуждает певица в Instagram.

Еще она предположила, что пытается привлечь внимание того, кто ей нравится, но сама же себя одернула, мол, всегда может позвонить любимому человеку. Ответа на вопрос после всех рассуждений Диана так и не получила, но пообещала своим подписчикам, что обязательно найдет решение этой головоломки.

45-летняя артистка призналась, что является абсолютно закрытым человеком и болезненно воспринимает даже прикосновения. В виду этого она еще больше не понимает, зачем пускает посторонних в свою частную жизнь посредством смартфона.

А вы тоже считаете, что желание постоянно делиться своей частной жизнью, это проблема?