ЗВЕЗДЫ

Арбенина посетовала на возникшую у нее селфиманию

Певица ищет ответ внутри себя и пока не может найти.

Арбенина посетовала на возникшую у нее селфиманию
Диана Арбенина не понимает причин своего увлечения соцсетями. Фото: globallookpress.com

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина задалась трудным вопросом: зачем она делает селфи и выкладывает свои фото в социальные сети. Артистка перебрала кучу вариантов причин, почему ей так часто хочется пользоваться своим телефоном для создания новых постов.

«Единственная трибуна? Не смешите — лучше написать книгу и вставить в неё классные снимки настоящих фотографов. Самолюбование? Отнюдь. Забавляет? Лишь отчасти. Инструмент популярности? Да на…р», — рассуждает певица в Instagram.

Еще она предположила, что пытается привлечь внимание того, кто ей нравится, но сама же себя одернула, мол, всегда может позвонить любимому человеку. Ответа на вопрос после всех рассуждений Диана так и не получила, но пообещала своим подписчикам, что обязательно найдет решение этой головоломки.

45-летняя артистка призналась, что является абсолютно закрытым человеком и болезненно воспринимает даже прикосновения. В виду этого она еще больше не понимает, зачем пускает посторонних в свою частную жизнь посредством смартфона.

А вы тоже считаете, что желание постоянно делиться своей частной жизнью, это проблема?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramДиана АрбениназависимостьСоциальные сетичастная жизнь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Арбенина посетовала на возникшую у нее селфиманию
Интересно?
Поделись с друзьями: