Флоранс Илли поддержала Нетребко на концерте в память Хворостовского

Флоранс Илли вместе с наследниками покойного мужа посетила благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям», который состоялся в понедельник, 21 октября, в Москве. На мероприятии выступили звезды мировой оперной сцены, среди которых оказались: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова.

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На личной страничке в Instagram близкая подруга ныне покойного Хворостовского — Анна Нетребко — опубликовала свежий закулисный кадр. На фото знаменитость была запечатлена в компании Флоранс Илли, своего мужа Юсифа Эйвазова и наследниками Дмитрия — сыном Максимом и дочерью Ниной.

На концерте 48-летняя Нетребко появилась в алом вечернем платье с объёмными рукавами. Супруга покойного артиста — Флоранс отдала предпочтение приталенному платью-бюстье.

Ранее в своем микроблоге вдова Хворостовского уже говорила о том, что она до сих переживает личную трагедию. Илли не может смириться со случившимся, утверждая, что скоропостижная смерть возлюбленного стала для нее настоящим потрясением. Семья оперного певца до последнего верила, что он сможет победить рак.