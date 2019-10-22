Снявшийся в картине «Текст» артист отметил, что всегда работает на пределе возможностей.

Любимец российских женщин Александр Петров признался в наркотической зависимости от кино. На днях актер презентовал новую ленту со своим участием – «Текст». Фильм стартовал в прокате с 17 октября. Во время встречи с журналистами Петров отметил, что получает невероятный кайф от своей профессии. Зависимость от съемочного процесса он сравнил с дурманом от воздействия запрещенных веществ. Именно любовь к делу помогла Александру добиться определенных вершин.

Отвечая на вопрос журналиста корреспондента e1 об актерском будущем, Петров откровенно отметил, что не намерен уходить из профессии даже в старости. Однако, достигнув определенного возраста, сыгравший Гоголя актер намерен выбирать только те проекты, которые будут ему интересны.

«Конечно, хочется заниматься разным. Может быть, в какой-то момент я приду к режиссуре, кино буду снимать», – предположил он.

Несмотря на высокую популярность в телевизионной среде, Петров продолжает активно трудиться в театре. Оставить эту сферу он также не готов – Александр признался, что увлечен театром и любит работать в этой атмосфере, однако фанатом этого направления искусства себя назвать все же не может.