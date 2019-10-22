ЗВЕЗДЫ

Раздевшаяся на свадьбе Собчак объяснила важность раскрепощения в танце

Телеведущая посоветовала подписчикам наблюдать за своими партнерами, когда они танцуют, и делать выводы.

Раздевшаяся на свадьбе Собчак объяснила важность раскрепощения в танце
Ксения Собчак призвала уделять танцам партнера большое внимание. Фото: globallookpress.com

Скандальная журналистка, телеведущая Ксения Собчак неожиданно проявила интерес к еще одной сфере деятельности — к танцам. «Невеста года» написала в Instagram пост про то, как двигаются пляшущие люди, и насколько важно за этим наблюдать.

«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также, — рассуждает женщина. — Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны. Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст».

Судя по недавним действиям телеведущей, она невероятно раскрепощена. На своей свадьбе с режиссером Константином Богомоловым светская львица не только исполнила трогательный танец новобрачных, но и подарила жениху горячий танец, больше похожий на стриптиз. Родители новоиспеченного мужа Собчак даже покинули праздничный зал, не выдержав подобной картины.

А по поводу конфликтов с собой, тут уж точно у Ксении все в порядке. Те, кто знает журналистку лично, отзываются о ней, как о женщине, которая всегда знает, чего хочет, и упорно идет к своей цели.

Согласны с рассуждениями Ксении?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

зажигательный танецКсения СобчакКсения Собчак свадьбасекстанецэротический танец
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Раздевшаяся на свадьбе Собчак объяснила важность раскрепощения в танце
Интересно?
Поделись с друзьями: