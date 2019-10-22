Дмитрий Шепелев набил много шишек за время работы на Первом канале

По словам телеведущего, долгое время он думал, что все будут решать за него.

Дмитрий Шепелев поделился историей становления своей карьеры. Оказывается, когда он попал на Первый канал, то был уверен, что теперь его жизнь налажена и остается только пожинать плоды своих прошлых усилий.

Потребовалось продолжительное время и ряд уроков, чтобы понять, что ожидания не оправдались и ответственности стало еще больше.

«Когда Первый канал сделал мне предложение о работе, я был на седьмом небе от счастья. И вскоре, не знаю почему, пришел к ошибочному умозаключению — дело сделано, дальше можно ни о чем не беспокоиться, обо мне позаботятся, за меня все сделают, все решат, моя карьера в надежных руках», — делится телеведущий.

Один из первых уроков был преподан ему во время концерта в Сочи. Дмитрий Шепелев прилетел за несколько часов до начала репетиции и был очень удивлен, когда его попросили приехать сразу в костюме ведущего.

«Каком еще костюме?» — удивился я, потому что был совершенно уверен, что позаботиться об этом должен кто-то другой, но точно не я. Пришлось срочно мчать по магазинам», — приводит пример своей беспечности Шепелев.

Он признается, что подобных проколов было еще множество, прежде чем он понял, что никто не собирается о нем заботиться.

«Тогда я, еще совсем наивный мальчик, начал понимать, что… двигать карьеру возможно только своими силами, да много еще что. Главное — не нужно ждать, нужно действовать», — заключает телеведущий.

Кстати, свою ситуацию он сравнивает с героем книги «Графа Монте Кристо», который много лет томился в заключении и не предпринимал никаких попыток, чтобы изменить свою судьбу, сообщает сайт Dni.ru.

Сейчас в жизни Шепелева все стабильно: он занят работой. воспитывает сына от Жанны Фриске и не забывает строить новые отношения. Недавно стало известно, что у него отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой также есть ребенок — девочка. По слухам, пара уже год живет вместе, сообщает сайт OA.