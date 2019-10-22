Известный ресторатор дал совет потерпевшей крах Бузовой

Бизнесмен Аркадий Новиков считает, что, если бы он был партнером певицы, ее заведения не закрылись бы.

На фоне новостей о том, что у Ольги Бузовой один за другим закрываются рестораны в Москве, сайт Teleprogramma.pro поинтересовался у признанного профессионала в отрасти общепита — известного ресторатора Аркадия Новикова, — в чем мог быть прокол певицы.

В телефонном разговоре с журналистом предприниматель резонно предположил, что сама артистка не занималась этим делом, а только пиарила свои заведения. А ее партнеры, которые, собственно, отвечали за работу ресторанов, в чем-то допустили ошибку — в финансовых расчетах или в местах размещения точек питания.

Новиков отметил, что делать ставку на медийное лицо — это хорошо, но важно еще подобрать правильный формат для заведения.

«Если она Бузова, это не значит, что она может открывать рестораны, парикмахерские и еще что-либо. Для этого нужно иметь, по крайней мере, профессиональных партнеров, которые будут этим заниматься. Я думаю, что если Бузова будет открывать со мной рестораны, тогда мы ошибки не допустим», — сказал Аркадий.

В качестве положительного примера он привел бургерные Тимати, в которых медийность звезды сочетается с профессионализмом рестораторов.

Согласны с мнением Новикова?