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Известный ресторатор дал совет потерпевшей крах Бузовой

Бизнесмен Аркадий Новиков считает, что, если бы он был партнером певицы, ее заведения не закрылись бы.

Известный ресторатор дал совет потерпевшей крах Бузовой
Рестораны оказались для Ольги Бузовой убыточным бизнесом. Фото: globallookpress.com

На фоне новостей о том, что у Ольги Бузовой один за другим закрываются рестораны в Москве, сайт Teleprogramma.pro поинтересовался у признанного профессионала в отрасти общепита — известного ресторатора Аркадия Новикова, — в чем мог быть прокол певицы.

В телефонном разговоре с журналистом предприниматель резонно предположил, что сама артистка не занималась этим делом, а только пиарила свои заведения. А ее партнеры, которые, собственно, отвечали за работу ресторанов, в чем-то допустили ошибку — в финансовых расчетах или в местах размещения точек питания.

Новиков отметил, что делать ставку на медийное лицо — это хорошо, но важно еще подобрать правильный формат для заведения.

«Если она Бузова, это не значит, что она может открывать рестораны, парикмахерские и еще что-либо. Для этого нужно иметь, по крайней мере, профессиональных партнеров, которые будут этим заниматься. Я думаю, что если Бузова будет открывать со мной рестораны, тогда мы ошибки не допустим», — сказал Аркадий.

В качестве положительного примера он привел бургерные Тимати, в которых медийность звезды сочетается с профессионализмом рестораторов.

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Аркадий Новиковбизнес звездзвездный бизнесОльга Бузоварестораны
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Известный ресторатор дал совет потерпевшей крах Бузовой
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