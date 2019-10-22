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Ксения Бородина открестилась от участия в «Доме-2» из-за страха камер

Телеведущая никогда не согласилась бы стать участницей реалити-шоу, которое ведет 15 лет.

Ксения Бородина открестилась от участия в «Доме-2» из-за страха камер
Ксения Бородина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3XuTkJg3gt/

Ксения Бородина призналась в страхе камер. Бессменная телеведущая «Дома-2» поведала, что никогда не согласилась бы участвовать в телепрограммах подобного формата, потому что не готова к постоянному наблюдению за личной жизнью. На днях подписчики предложили Бородиной пофантазировать – пришла бы она на кастинг проекта в качестве участницы, сложись судьба иначе?

Ответ Ксении Бородиной на вопрос подписчицы
Ответ Ксении Бородиной на вопрос подписчицы/Фото: скриншот https://www.instagram.com/borodylia/

Бородина, которая неоднократно признавалась в том, что любит свою работу, дала достаточно неожиданный ответ. 36-летняя ведущая отметила, что не смогла бы «жить под камерами».

Отметим, что Ксению считают одной из самых ярких ведущих среди всего каста «Дома-2». Недавно передача с участием Бородиной и вовсе была номинирована на «ТЭФИ-2019» в номинации «Лучшее дневное ток-шоу».

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Ксения Бородина открестилась от участия в «Доме-2» из-за страха камер
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