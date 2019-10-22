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Недавно родившая экс-«ВИА Гра» намекнула на новую беременность

Санта Димопулос призналась, что скучает по «животику».

Недавно родившая экс-«ВИА Гра» намекнула на новую беременность
Санта Димопулос хочет вернуться в состояние беременности. Фото: globallookpress.com

Пока все остальные звезды после беременности стараются поскорее избавиться от наплывших килограммов, экс-«ВИА Гра» Санта Димопулос призналась, что скучает по животу во время беременности. Певица выложила в Instagram свое фото в бассейне, на котором она запечатлена на девятом месяце, и отметила, что не прочь вернуться в то состояние.

«Не думала, что это будет так скоро… Но я уже скучаю по этому животику», — написала звезда.

Напомним, 14 сентября Санта родила девочку, малышку назвали Софией. Отец ребенка — муж певицы, бизнесмен Игоря Кучеренко. Добавим, что у Димопулос уже имеется 10-летний сын Даниэль, родившийся от романа с украинским шоуменом Андреем Джеджулой.

Возможно, 32-летняя артистка заговорила о возвращении живота не из-за приятных ощущений, а потому что хочет родить третьего ребенка. В нынешнем браке женщина счастлива и вполне может позволить себе еще одну беременность.

А сколько детей в семье вы бы хотели иметь?

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Недавно родившая экс-«ВИА Гра» намекнула на новую беременность
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