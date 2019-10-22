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Павлиашвили предался ностальгии и показал снимки дочери 15-летней давности

Исполнитель поделился любимыми кадрами из семейного фотоальбома.

Павлиашвили предался ностальгии и показал снимки дочери 15-летней давности
Сосо Павлиашвили/Фото: https://www.instagram.com/p/B1W3W6GAf1Y/

Сосо Павлиашвили позволил себе понастальгировать. Исполнитель разместил в личном микроблоге трогательные снимки, на которых показал, как выглядели, когда были маленькими, старшие дети Леван и Елизавета. Так, сразу на нескольких снимках молодой и кудрявый Павлиашвили с трепетом и особой заботой держит на руках маленькую и серьезную девочку. Из-за постоянного недосыпа, который сопровождает каждого родителя, Павлиашвили выглядит немного уставшим, но оттого не менее счастливым.

Трогательные кадры из прошлого Павлиашвили сопроводил не менее душевной подписью, обращенной к Всевышнему: «Боже, храни наших детей. Пусть они будут умнее и счастливее нас». Фолловеры поспешили отметить сходство Левана и Сосо – они отметили, что сын поразительным образом похож на своего отца. Сразу несколько человек отметили невероятную красоту Лизы – они назвали маленькую девочку с фото «прелестью» и пожелали ей сохранить обаяние. «Время летит неумолимо быстро», — сходятся во мнении люди.

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Павлиашвили предался ностальгии и показал снимки дочери 15-летней давности
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