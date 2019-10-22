Утяшева предупредила мечтающих о славе о годах адского труда на пути

На личной страничке в Instagram гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась философскими мыслями с верными почитателями, поразмышляв о саморазвитии и выборе творческой профессии. Так, возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли подметила, что многие девочки в раннем детстве хотят стать актрисами, певицами, танцовщицами или моделями.
«И я задумалась — почему? Чем так манит сцена?» — задалась вопросом Утяшева.
Говоря об этом, ведущая шоу «Танцы» предположила, что юные сердца стремятся к популярности. Каждый мечтает о признании, цветах, подарках, поклонниках — даже не задумываясь о существовании обратной стороны медали: трудностях, взлетов и падений на пути к успеху и, конечно же, испытании славой.
«Никто не видит годы адского труда, которые за этим стоят», — добавила Ляйсан, имея в виду популярность и востребованность.
При этом возлюбленная шоумена не исключает вероятность того, что многих сцена привлекается по совершенно другим причинам. Ведь у всего, по мнению гимнастки, есть более глубокий мотив.
«Сцена дает «разрешение» меняться… в глубине каждой из нас есть это желание, эта потребность — быть разной. Не только бизнес-леди. Не только мама. Не только жена. Не только хозяйка. Больше, многограннее», — уточнила телеведущая.