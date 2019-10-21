Обычная мама: Гагарина показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа

Полина Гагарина привыкла работать не покладая рук. В этом году она успевала давать концерты, участвовать в шоу в Китае и при этом воспитывать двоих детей: сына Андрея и дочь Мию. Время о времени артистка выделяет дни, которые проводит на природе или на море за границей. В свой единственный выходной певица решила устроить релакс. Она осталась дома и провела время с семьей.

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В соцсети Гагарина поделилась селфи, которое сделала в домашней обстановке. Она предстала в белой футболке и пижаме в клетку. При этом на лице певицы не было ни грамма косметики, а волосы зачесаны назад и убраны под широкий мягкий ободок белого цвета. Похоже, что Полина поддержала тренд на естественность. В последнее время звезды все чаще отказываются от косметики и демонстрирую свою природную красоту.

«Сегодня единственный выходной (и то не полностью) перед забегом без перерыва до ноября. И сегодня максимально „ugly day“ без косметики, укладок, в пижаме. С семьей! Я так соскучилась», — написала артистка.

Она посетовала, что у нее совсем нет выходных, поэтому что она мама. При этом певица призналась, что недавно вычитала, что человеку ежедневно требуется провести два часа в тишине наедине с собой. По словам Гагариной, в ее случае это просто невозможно. Многие поклонники согласились с блондинкой, а другие восхитились ее красотой.

«Без макияжа, что может быть прекрасней (Полина, ты очаровательна, естественная красота) нежная, милая», «Отдыхайте, когда спит ребёнок, единственный выход», «Какая вы очаровашка! Без косметики еще краше!», «Ты без косметики прекрасна, Поля», «Какая повязочка махровая зачётная. У меня такая голубенькая! Полина, какая вы прелесть», — высказались подписчики.

А вы дома в чем любите ходить?