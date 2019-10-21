Стас Пьеха назвал звездных гостей, которые выступят на его концерте

Стас Пьеха в 2019 году отмечает серьезный творческий юбилей – вот уже 15 лет, как он на сцене.

Большой концерт пройдет 27 октября в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить артиста придут: Валерия, Елена Ваенга, Татьяна Буланова, Ирина Дубцова, Слава. Коллеги поднимутся на сцену, чтобы исполнить несколько композиций в честь коллеги и, конечно же, сказать теплые слова.

Подготовка к данному событию идет уже много месяцев. Сам артист признался порталу Teleprogramma.pro, что помимо «звучания, картинки, обрамления и драматургии планирует заняться концертом после того, как он будет сделан полностью».

«Есть ряд песен, которые еще нужно доделать, которые не ложатся в мою концепцию либо по стилю, либо мне не нравится то, что я написал — и нужно это доработать. То есть я хочу вплотную заняться песнями», — рассказывает Стас Пьеха.

Кстати, сразу после выступления у артиста начинается гастрольный тур, который захватил Беларусь, Сибирь, Дальний Восток, Урал и еще много регионов.

Юбилейный концерт Стаса Пьехи

Где: в Государственном Кремлевском Дворце

Когда: 27 октября в 19:00 по московском времени.

Билеты: от 800 рублей до 15 000 рублей, приобрести можно на официальном сайте площадки.