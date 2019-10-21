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Дима Билан нашел в Сколково идею для своего бизнеса

В Сколково певец нашел проект быстро возобновляемой древесины.

Дима Билан нашел в Сколково идею для своего бизнеса
Дима Билан не только поет, но и ведет бизнес. Фото: globallookpress.com

Певец Дима Билан и лесным пожарным побывал, и новые деревья сажал, а теперь еще и в ученые подался. 21 октября он приехал в Сколково на инновационный форум. Там артист послушал две лекции и посетил выставку новейших разработок.

«Главное, что я вынес, это то, что технологическую эволюцию не остановить, никакие этические нормы, как бы они не декламировались важными, ломаются, и это неизбежно», — написал исполнитель в Instagram.

Среди большого разнообразия инноваций Билана заинтересовала быстрорастущая древесина (Павловния или Адамово дерево). Наверняка, это не просто так. Ранее певец признавался журналистам Teleprogramma.pro, что у него есть собственная лесопилка (общий бизнес с мужем сестры). Эта деятельность никак не связана с музыкой, но Дима стал в ней разбираться, волноваться за производство, за рабочих. Так что в случае творческого кризиса Билан-бизнесмен без денег не останется. Так как думает не только о вырубке леса, но и его спасении.

Дима Билан
Дима Билан ознакомился с технологией быстрорастущей древесины. Фото: instagram.com/bilanofficial/

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бизнесбизнес звезддеревьяДима БиланСколково
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Дима Билан нашел в Сколково идею для своего бизнеса
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