Супруга 54-летнего Меладзе объяснила, почему благодарна родителям

40-летняя Альбина Джанабаева призналась, что с появлением детей — певица воспитывает четырнадцатилетнего сына Константина и пятилетнего Луку — она приобрела невероятную легкость и непосредственность. Еще будучи юной девушкой, возлюбленная Валерия Меладзе ощущала себя взрослым и осознанным человеком, далеким от наивных взглядов и стремлений.

А говоря о своих родителях, экс-солистка группы «ВИА Гра» заверила, что не понимает тех людей, которые в зрелом возрасте начинают обвинять близких в своих проблемах и неудачах. По словам Альбины, она безмерно благодарна маме и папе за их любовь и поддержку. Джанабаева призналась: несмотря на то, что она росла в обычной семье, ее родители сделали все от себя зависящее для того, чтобы их дочь ни в чем не нуждалась.

«Папа безумно любил нас и всегда говорил столько теплых слов: «солнышко лучистое», «моя девочка». Мама другая — более строгая. Она обладает огромным зарядом жизненной энергии и силы, которую передала и мне», — отметила в интервью tbeauty.ru слова Альбины Джанабаевой.

Сама певица редко рассказывает о личной жизни и супружестве. Артистка заверила, что комфортно ощущает себя рядом с возлюбленным. И только благодаря взаимной поддержке им удалось справиться с многими непростыми ситуациями.