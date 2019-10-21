Американские каникулы: Игорь Крутой неожиданно попал на карнавал

Композитор прилетел в Нью-Йорк и в центре города влился в красочное мероприятие.

Игорь Крутой поделился с подписчиками позитивным видео. Композитор прилетел в Нью-Йорк и, выйдя прогуляться в центр города, оказался на настоящем карнавале. В ролике показаны участники мероприятия, включая масштабную фигуру дракона.

Игорь прилетел в Нью-Йорк по работе. Ранее он сообщал о том, что 26 октября он примет участие в «очень ответственном концерте». Композитор сообщил, что выступление пройдет в зале «Барклайс центр», который вмещает 16 000 человек. «Надеюсь, все пройдет успешно», — написал артист.