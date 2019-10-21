Сергей Безруков получил в подарок торт с изображением Байкала

Свой день рождения Сергей Безруков отпраздновал еще 18 октября. Однако коллеги-актеры решили поздравить его во время гастролей в Иркутске. Перед началом показа спектакля «Хулиган» они вышли на сцену и преподнесли артисту торт, на котором изображено озеро Байкал.

Видео трогательного момента Безруков разместил в своем микроблоге. В ролике под живое исполнение песни Happy Birthday to You артисты торжественно преподносят Сергею торт, а затем начинают танцевать. Безруков присоединяется к ним с тортом в руках.

«Хулигановцы решили поздравить меня с прошедшим, но по-прежнему актуальным, перед началом спектакля…» — написал Безруков. «Спасибо, дорогие мои, хорошие», — поблагодарил он коллег.