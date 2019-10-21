«Дени смышленый парень»: Лель впечатлили успехи внука Пугачёвой

Ранее сообщалось, что внук Аллы Борисовны — 21-летний Дени Байсаров окончил один из элитных вузов в Англии. Как выяснилось, что сын Кристины Орбакайте стал выпускником лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута. Мама юноши опубликовала в Instagram свежий кадр, запечатлев наследника в мантии и остроугольной шапочке выпускника.

больше по теме Дени Байсаров окончил элитное британское учебное заведение Внук Аллы Борисовны опубликовал в микроблоге свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в мантии выпускника.

Одной из первых с получением степени бакалавра Дени поздравила певица Катя Лель. Исполнительница была впечатлена успехами Байсарова-младшего. После окончания вуза он решил поступить в магистратуру. Несмотря на то, что юноша уже давно живет отдельно от родителей, он старается как можно чаще навещать родственников. Сама Кристина также прилетает к сыну в Лондон. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказала Катя Лель.

По словам артистки, она не сомневается в том, что Дени мог жаловаться на одиночество и отсутствие внимания со стороны близких, благодаря тому, что его мама при каждой возможности навещала его за границей.

При этом Лель подметила, что еще будучи ребенком, сын Орбакайте выделялся среди своих ровесников, стремлением к получению новых знаний.

«Дени смышленый парень — большая умница! По человеку же сразу видно, он всегда стремился к развитию и самопознанию. Я его с детства знаю, абсолютно самодостаточная личность!! Дени однозначно себя проявит и найдет свой путь», — добавила певица.

Сама Катя воспитывает десятилетнюю дочь Эмилию. По словам артистки, она не может допустить и мысли, что отпустит своего ребенка в чужую страну даже ради зарубежного образования.