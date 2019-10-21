Девушка Тимати поделилась, как пережила с новорожденным первую ночь дома

Возлюбленная Тимати, Анастасия Решетова, после успешных родов вернулась домой из клиники. Первая самостоятельная ночь без врачей и профессиональных сиделок прожита. Своими впечатлениями от нее молодая мама поделилась в личном блоге.

Девушка сообщила, что ночь прошла успешно. Однако ей очень хочется спать. Судя по всему, малыш все-таки беспокоится по ночам.

Несмотря на небольшие трудности, Анастасия наслаждается своим материнством, успевая не только присмотреть за своим малышом, но и за котами Тимати. Недавно она пожаловалась, что теперь ей придется кормить не только своего мужчину, но и его прожорливых хвостатых друзей. Кроме того, модель уже стала переживать за фигуру. Не прошло и недели после родов, а она уже задумалась о наличии живота.