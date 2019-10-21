Лобода оделась в одном стиле с подросшей дочкой Евангелиной

Наследница была рядом с мамой после ее концерта в Москве.

Светлана Лобода работает не покладая рук. 18 октября ей исполнилось 37 лет. Столь важную дату певица отпраздновала в узком кругу людей. К слову, на празднике присутствовал немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Ходят слухи, что именно он является отцом младшей наследницы артистки Тильды. Сама она хранит имя мужчины в тайне, а об отношениях с фронтменом метал-группы Rammstein предпочитает отмалчиваться, объясняя свою тишину по этому поводу неким договором.

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Тем не менее поклонники не сомневаются, что у Светланы роман с немецким певцом. Лицо дочки она скрывает, а вот старшую наследницу Евангелину от прошлых отношений не только не прячет, но и берет с собой в поездки. На днях артистка дала большой концерт в Москве. Она феерично выступил на «ВТБ Арене». А за кулисами ее ждала старшая дочка. В соцсети Лобода опубликовала трогательный кадр, где запечатлена с крохой за кулисами.

На снимке звезда позирует в черном мини-платье с принтом в виде гуд. Поверх она накинула кожаный тренч черного цвета. Образ завершили босоножки на шпильке. Евангелина была одета подстать маме в переливающееся синее платье и тканевый тренч в тон.

«Моя любовь поддерживает меня всегда», — написала Светлана.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что девочка растет не только модницей, но и копией матери. «Только на обложку журнала», «Какие вы с Евой замечательные! Люблю!», «Евочка очень на вас похожа», «Дочка красивая растет», «Ева копия мамы», — прокомментировали пост подписчики. К слову, у наследницы Лободы хорошие вокальные данные, поэтому она занимается с преподавателем своей мамы по вокалу. Также девочка очень любит читать, поэтому не расстается с книгами.

А вы любите сами наряжать детей или позволяете им выбрать себе одежду?