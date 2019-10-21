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Родион Газманов брился в такси перед фестивалем «Жара»

Певец заказал администраторам праздника встретить его с теплым полотенцем.

Родион Газманов брился в такси перед фестивалем «Жара»
Родион Газманов, даже опаздывая, не теряет присутствие духа. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Родион Газманов рассказал своим поклонникам, что творческая жизнь — это постоянное перемещение, а значит и необходимость все делать на ходу. 38-летний артист вспомнил, как минувшим летом ему пришлось бриться в машине такси. В тот день он прилетел в Баку на фестиваль «Жара» и опаздывал к началу мероприятия.

«Когда понял, что в гостиницу из аэропорта я заехать не успею, пришлось бриться и переодеваться прямо в такси. По приезду мне протянули теплое полотенце и крем после бритья слегка ошалевшие от такого запроса администраторы фестиваля», — написал Родион в Instagram.

При этом сын Олега Газманова похвалил расторопных помощников, которые вошли в его положение.

Певец спросил у своих подписчиков, что невероятное им приходилось делать на ходу. Одна поклонница написала, что переодевалась в туалете вокзала, опаздывая на свадьбу. Другая рассказала, как ежедневно красилась и переодевалась в пригородной электричке в час пик.

А что вам необычного приходилось делать на ходу?

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бритьеопозданиеРодион Газмановтайм-менеджменттаксиФестиваль "Жара-2019"
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Родион Газманов брился в такси перед фестивалем «Жара»
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