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Медицина творит чудеса: Ксения Стриж помолодела

Телеведущая появилась в эфире программы «Сегодня вечером» на НТВ. Многие пользователи Сети признались, что не узнали ее.

Медицина творит чудеса: Ксения Стриж помолодела
Ксения Стриж. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Ксения Стриж, в прошлом одна из самых популярных телеведущих российского телевидения, давно не появлялась на публике. Однако недавно у зрителей возникла возможность увидеть ее в программе «Сегодня вечером» на телеканале НТВ. Новый имидж Ксении поразил зрителей. 

В свои 52 года она прекрасно выглядит. Однако становится очевидно, что Ксения прибегала к услугам медиков. Она опубликовала кадр из передачи в своем микроблоге со словами: «Чествуем @buslya нашу любимую. Много смеемся. Вспоминаем». На фото Ксения позирует с певицей Татьяной Булановой и певцом Сергеем Пенкиным. А на другой фотографии рядом с ней оказываются основатель балета «Тодес» Алла Духова и актер Сергей Селин. 

В последнее время Ксения работает преимущественно на радио. Она ведет авторское шоу, а еще играет моноспектакль «Дурные наклонности» по пьесе Ксении Драгунской. 

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Тэги:

«Сегодня вечером»Алла ДуховаКсения Стрижпластическая хирургияСергей ПенкинСергей СелинТатьяна Буланова
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Медицина творит чудеса: Ксения Стриж помолодела
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