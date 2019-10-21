Мать Тимати расплакалась, когда узнала о рождении внука

Мама Тимати, Симона Юнусова, рассказала о своих эмоциях от рождения внука Ратмира. Мальчик родился 16 октября в московской клинике. Несмотря на то что это уже второй ребенок ее знаменитого сына, она по-прежнему не может воспринимать появление наследников спокойно.

Женщина призналась, что плакала вместе с обеими мамами своих внуков, когда слышала первые крики детей. Не удержалась она от слез и при виде сыновей рядом с малышами. «Я ревела, когда молодой папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей и всхлипывала, когда дядя брал на руки новорожденных», — написала она в Instagram.

Как рассказала Симона, раньше она считала, что главное для женщины — это сыновья. Но потом поняла, что внуки — не менее любимы и значимы.