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Мать Тимати расплакалась, когда узнала о рождении внука

Симоне Юнусовой нравится быть бабушкой.

Мать Тимати расплакалась, когда узнала о рождении внука
Симона Юнусова. Фото Global look press

Мама Тимати, Симона Юнусова, рассказала о своих эмоциях от рождения внука Ратмира. Мальчик родился 16 октября в московской клинике. Несмотря на то что это уже второй ребенок ее знаменитого сына, она по-прежнему не может воспринимать появление наследников спокойно.

Женщина призналась, что плакала вместе с обеими мамами своих внуков, когда слышала первые крики детей. Не удержалась она от слез и при виде сыновей рядом с малышами. «Я ревела, когда молодой папа целовал шелушащиеся пяточки своих детей и всхлипывала, когда дядя брал на руки новорожденных», — написала она в Instagram.

Как рассказала Симона, раньше она считала, что главное для женщины — это сыновья. Но потом поняла, что внуки — не менее любимы и значимы.

«Несмотря на все трудности, у меня получились отличные сыновья! Верю, что и внуки вырастут с добрым сердцем», — не без гордости заявила она.

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Мать Тимати расплакалась, когда узнала о рождении внука
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