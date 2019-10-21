Ведущая «Орла и решки» поднялась на главную вершину Японии

Ведущая «Орла и решки» Алина Астровская снимает новый выпуск передачи в Токио. Очевидно, девушке в столице Японии достался «бюджетный» отдых, и она решила пешком подняться на гору Фудзи. Об этом восхождении путешественница сделала большой пост в Instagram, с фото, видео и полезными советами.

Алина призналась, что ее очень трудно довести до состояния усталости, на энтузиазме она может работать 24 часа нон-стоп. Но эта съемка вымотала девушку до крайности.

«Я любительница треков, при наличии хорошего снаряжения и палатки, могу с удовольствием так отдохнуть, но в рамках нашей передачи надо было очень спешить! Даже остановиться на одной из станций во время восхождения, не было времени. 32 часа работы без сна и еды!» — рассказала подписчикам Астровская.

Она порекомендовала всем повторить ее подвиг, как и всё, что показывают в «Орле и решке». Ведущая только посоветовала на полпути обязательно сделать остановку на ночёвку, встретить рассвет и только потом продолжить восхождение. С собой необходимо взять три слоя одежды, фонарик и солнцезащитный крем, так как лицо быстро обгорает на большой высоте. Нелишним также окажется баллон с кислородом.

Добавим, что нахождение на вершине Фудзи Алина назвала одним из лучших моментов в своей жизни.

А вы бы от отважились подняться на гору Фудзи на своих двоих?