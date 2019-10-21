Степень обожания – высшая: дочь Тимати прислушалась к дыханию брата

Алиса не может налюбоваться на маленького Ратмира.

5-летняя дочь Тимати Алиса обожает своего новорожденного братика Ратмира. Мальчик появился на свет 16 октября. Наследница известного рэпера следила за ним по видеосвязи в клинике, навещала лично в роддоме и даже приехала на выписку. Мама Тимати и Анастасия Решетова поделились трогательными семейными снимками в своих блогах.

Судя по кадрам, девочка взяла малыша на руки, долго любовалась им, а потом прислушалась к его дыханию. Алиса все не могла поверить, что он живой, ее сильно удивило, что он такой маленький.

Напомним, при первой встрече с братиком наследница Тимати спросила бабушку, была ли она такой же крохой. А потом чуть не расплакалась, когда погладила нового родственника по головке.