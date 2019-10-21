ЗВЕЗДЫ

Степень обожания – высшая: дочь Тимати прислушалась к дыханию брата

Алиса не может налюбоваться на маленького Ратмира.

Степень обожания – высшая: дочь Тимати прислушалась к дыханию брата
Анастасия Решетова. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

5-летняя дочь Тимати Алиса обожает своего новорожденного братика Ратмира. Мальчик появился на свет 16 октября. Наследница известного рэпера следила за ним по видеосвязи в клинике, навещала лично в роддоме и даже приехала на выписку. Мама Тимати и Анастасия Решетова поделились трогательными семейными снимками в своих блогах.

Судя по кадрам, девочка взяла малыша на руки, долго любовалась им, а потом прислушалась к его дыханию. Алиса все не могла поверить, что он живой, ее сильно удивило, что он такой маленький.

Напомним, при первой встрече с братиком наследница Тимати спросила бабушку, была ли она такой же крохой. А потом чуть не расплакалась, когда погладила нового родственника по головке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дочка Тиматисын Решетовой и ТиматиТиматиТимати новостиТимати последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Степень обожания – высшая: дочь Тимати прислушалась к дыханию брата
Интересно?
Поделись с друзьями: