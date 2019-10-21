Жена Алибасова-младшего попросила его отказаться от родительских прав на дочь

На днях уже не Бари Алибасов, а его сын, Бари-младший, оказался в центре скандала. Модель по имени Мария Клюева обвинила его в рукоприкладстве. Она заверила, что также мужчина удерживал ее дома, хотя она просто заступилась за его маму. Детектор лжи показал, что девушка говорит правду. В студии передачи «На самом деле» также выступила жена Алибасова-младшего, Виолетта Гришина.

Она призналась, что знала об изменах мужа. Более того, девушка лично застала его в постели с любовницей, когда была на последнем сроке беременности. Тогда у нее отнялись ноги и ей сделали кесарево. А за пару месяцев до этого Бари избил ее, поэтому она попала на сохранение в больницу и едва не потеряла будущую дочь.

«Когда я начинал отношения с Виолеттой и другими женщинами, то я им говорил: «Выбирай, как мы будем жить. Я тебе буду врать, что я тебе изменяю. Ты будешь знать, что я изменяю, но я буду уважать и никто из друзей об этом не узнает. Ты будешь крутой женой и для меня, и для всех, или у нас свободные отношения. Она выбрала что-то между первым и вторым. Так мы и начали отношения, поэтому не надо на меня вешать ярлык изменника. Я со всеми об измены обговариваю», — решил оправдаться Бари Бариевич.

Он заверил, что на тот момент они расстались с Виолеттой. Мужчина отметил, что не понимает, почему супруга не поберегла себя и накануне родов отправилась ловить его на измене, из-за чего впоследствии девушке сделали кесарево. После этого с героем передачи пообщались эксперты. Оказалось, что Алибасов-младший не уверен, что жена родила ребенка от него. Он просил редакторов проекта тайно сделать ДНК-тест на родство. При этом сын продюсера не понимает, почему Виолетта хочет, чтобы он отказался от родительских прав. По словам мужчины, он может дать дочери гораздо больше в жизни, чем она.

Также Бари Бариевич заверил, что не видит смыла в разводе. Он хочет, чтобы брак сохранился ради ребенка, хоть он и не уверен в отцовстве. «Как только появится мужчина, с которым она захочет выстроить жизнь, я сразу же дам развод», — заверил он.

Виолетта, в свою очередь, настоятельно попросила дать ей развод. Она также очень хочет, чтобы ее муж отказался от родительских прав. Девушка уверена, что такой вспыльчивый и неадекватный отец малышке не нужен. Сам Алибасов-младший не скрывает, что даже ходил к психологу в свое время, чтобы избавиться от вспышек агрессии.

После этого мужчина прошел проверку на детекторе лжи. Он сразу признался, что изменял всем своим возлюбленным и женам. Также Сын Алибасова не стал скрывать, что не жаждет прожить всю жизнь с одной женщиной. Более того, если его лишат родительских прав, то Бари готов бороться за ребенка. И это при том, что в своем отцовстве он не уверен. Виолетта, как оказалось, тоже изменяла мужу, но она не сомневается, что родила дочь от Алибасова.