Бенедикт Камбербэтч «состарился» на съемках нового фильма

Многим интересно, как они будут выглядеть в старости. Для этого программисты-умельцы создали несколько мобильных приложений, которые изменяют селфи человека, «накидывая» ему годков путем добавления морщин и седины. Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко пользовались такими сервисами.

А вот 43-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч не стал прибегать к подобным изобретениям и «состарился» способом, достойным кинозвезды — с помощью грима на съемочной площадке. В Сети появились фотографии артиста во время съемок фильма «Луис Уэйн» где-то в Великобритании. Его запечатлели в роли полностью седого старика. Актера так хорошо загримировали, что под этим печальным дедушкой еле-еле угадывается мужчина в самом расцвете сил. Поклонники «Шерлока» и «Доктора Стренджа» могут посмотреть, каким их кумир станет через 25-30 лет.

Известно, что картина расскажет об английском художнике начала XX века. Луис Уэйн был известен тем, что рисовал котов за человеческими занятиями. Увлечение мужчины началось с того, что они с женой спасли бездомное животное на улице. Фильм выйдет в кинотеатрах в 2020 году.

Пойдете на «состаренного» Камбербэтча в кино?