ЗВЕЗДЫ

Тренд на естественность: 44-летняя Банщикова не скрыла морщинки на лице

Актриса наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Тренд на естественность: 44-летняя Банщикова не скрыла морщинки на лице
Анна Банщикова. фото: instagram.com/banshikova_anna/

Анна Банщикова является известной актрисой и многодетной мамой. При этом она успевает ухаживать за собой и всегда выглядит максимально женственно. В 44 года артистка обладает стройной и подтянутой фигурой. Она то и дело подчеркивает свою формы элегантными платьями, стильными брюками или жакетом. А на днях звезда уехала отдыхать на Мальдивы. Даже там Анна старается выглядеть безупречно.

Первым делом актриса предстала в слитном желтом купальнике, который дополнила широкополой шляпой. При этом женщина позировала без макияжа. Она не побоялась показать морщинки на лице и неидеальный цвет кожи. Банщикова при этом улыбалась и выглядела счастливой. Ее нисколько не смущало, что она предстала перед публикой в своем естественном образе.

Поклонники пришли в восторг от того, как Анна выглядит без макияжа. Они заверили, что актриса преобразилась благодаря отдыху и стала выглядеть еще лучше даже без косметики. «Как красит отдых. Вы прям солнечное настроение», «Очень позитивно! Хорошего отдыха!», «А мне вы нравитесь! Без косметики! Девочка и всё тут!», «Настоящая женщина, без фильтров и гламура просто красавица», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Анна поддержала тренд на естественность. В последнее время звезды отказываются от макияжа и стараются выглядеть максимально естественно. Недавно Анна Михалкова показала, какой красотой ее одарила природа. Также не раз поступала Алла Пугачева и даже Ольга Бузова.

А вы часто краситесь?

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Тренд на естественность: 44-летняя Банщикова не скрыла морщинки на лице
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