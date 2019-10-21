Орлова показала подписчикам средний палец в ответ на критику ее собак

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова разразилась гневом после очередной волны негатива от подписчиков. На днях певица опубликовала в личном микроблоге пост со снимком, на котором она нежится с любимыми собаками Луфи и Диной. Однако, вопреки ожиданиям певицы, вместо умиления и положительных комментариев, Орлова вновь столкнулась с обилием критики в свой адрес. Фолловеры писали, что вместо собак Орловой стоит завести мужчину, а также, что Ольге стоит привести в порядок свое лицо.
Выдержать столько замечаний Орлова не смогла. Она лично обратилась к хейтерам с призывом угомониться. Певица подчеркнула, что сама прекрасно понимает, с кем ей стоит спать, и акцентировала внимание, что советов недоброжелателей она не спрашивала. Тех же, кому невмоготу наблюдать за ее жизнью, Орлова попросила отписаться.
«Что в жизни делаете вы??? Лежите на диване и впрыскиваете свои ядовитые мнения на страницах незнакомых людей?! Займитесь чем-то поважнее! И попейте желчегонное, вдруг поможет…», — едко парировала она.
В конце же Ольга и вовсе позволила себе откровенный снимок, на котором она демонстрирует неприличный жест всем критикующим. Сама артистка призналась, что не прочь была бы разместить фото как главное, но ей «не позволяет совесть».