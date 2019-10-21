Ради съемок в сериале Женя Малахова несколько часов провела в сугробе

Актриса рассказала о сложностях, которые ей пришлось пережить на съемках сериала «Холодные берега».

Многосерийный фильм «Холодные берега» уже вышел в эфир канала «Россия 1». Одну из главных ролей в нем сыграла Женя Малахова. Актриса рассказала порталу wday.ru, что съемки в зимних пейзажах дались ей нелегко.

Так, она вспомнила, что одна из сцен снималась в Ярославле в канун Нового года. По сценарию, героиня Малаховой оказывается убита — ее тело находят в снегу. Соответственно, все время съемки сцены самой жене пришлось бы провести в сугробе. Ее коллега по сериалу Катя Вилкова раньше приехала на площадку и на себе прочувствовала мороз. Она решила помочь подруге и стала придумывать, как ее спасти: например, использовать манекен, найти грелки.

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Помимо того, что Вилковой удалось-таки облегчить «страдания» Малаховой, она еще и подарила ей шарф и шапку, которые связала сама.