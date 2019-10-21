Экономная Ким Кардашьян устроила распродажу поношенной одежды и сумочек

Известная американская модница 39-летняя Ким Кардашьян выложила на сайт eBay множество своих вещей: платья, сумочки, обувь. Звезда распродает добро по ценам от 150 до 4000 долларов. Судя по тому, какую жизнь ведет жена Канье Уэста, у нее этих брендовых товаров «куры не клюют» — хватило бы нарядить небольшой городок. Вот и устроила модель распродажу, чтобы избавиться от лишнего. Причем, на каждом лоте помечено, что данная вещь принадлежит Ким Кардашьян. Такое «б/у», наверняка, сделает ее не дешевле, а дороже.

Отметим, что добрую половину вещей звезда не покупает — дизайнеры сами присылают ей свою продукцию, в надежде, что женщина «засветится» в ней на публике. А за указание бренда в Instagram модели еще и доплачивают. Так что, возможно, часть продаваемых вещей досталась Ким бесплатно. Но она ведь не только красавица, но и еще и успешная бизнесвумен. У такой добро не пропадает, а приносит доход, делая свою хозяйку еще богаче.

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Кстати, российская актриса Настасья Самубрская тоже устраивает распродажи своей одежды. Правда, вырученные деньги она оправляет в приют для животных.

Купили бы себе что-нибудь из имущества Ким Кардашьян?