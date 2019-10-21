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Дженнифер Энистон установила рекорд в соцсети: миллион подписчиков за 5 часов

В настоящий момент у ее микроблога более 15 миллионов фолловеров. 

Дженнифер Энистон установила рекорд в соцсети: миллион подписчиков за 5 часов
Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В отличие от многих своих коллег Дженнифер Энистон долго не заводила собственного аккаунта в соцсети Instagram. Однако не так давно актриса «сдалась» и в качестве первой публикации разместила совместное фото с коллегами по сериалу «Друзья». Тогда актриса подписала фото так: «Теперь мы друзья еще и в Instagram». 

За прошедшие несколько дней Энистон сделала всего три публикации. Однако на ее странице уже в первый день стали появляться тысячи, а потом и сотни тысяч подписчиков, включая не только поклонников, но и коллег по шоу-бизнесу. В настоящий момент у ее микроблога более 15 миллионов фолловеров. 

Этот удивительный факт не пропустили представители Книги рекордов Гиннесса. Они подсчитали, что страница актрисы набрала первый миллион подписчиков всего за 5 часов 16 минут — абсолютный мировой рекорд.  

Интересно, что раньше рекорд по самому быстрому «набору» подписчиков принадлежал аккаунту принца Гарри и его супруги. Сама Энистон отреагировала на новость фразой: «Клянусь, я не собиралась побить его [рекорд]».

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Дженнифер Энистон установила рекорд в соцсети: миллион подписчиков за 5 часов
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