Возмущенное лицо дочери Пугачевой запечатлели на фото

Лиза Галкина бывает разной: и веселой, и спокойной, и грустной. Как и все дети. Правда, видят ее поклонники в основном в приподнятом настроении. Поэтому кадры, где девочка не выражает позитивных эмоций, воспринимают с удивлением.
В Сети появился Лизин снимок, на котором ее лицо наполнено выразительным возмущением: бровки сдвинула, смотрит в камеру сурово. Фото стали бурно обсуждать ее поклонники.
«Лапуленька! Улыбайся дорогая и пусть в твоей жизни никогда не будет злого лица!», «Лизонька, кто тебя обидел?», «Тебя, малышка, любят все, кто смотрит твои посты», «Ты прелесть!», «Кто-то обидел ребенка», «Ты солнышко», «Не морщи лоб», «Не хмурься, солнышко!», — отреагировали на снимок люди.