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Возмущенное лицо дочери Пугачевой запечатлели на фото

Поклонники привыкли видеть Лизу Галкину улыбающейся.

Возмущенное лицо дочери Пугачевой запечатлели на фото
Лиза Галкина. Фото Global look press Anatoly Lomokhov

Лиза Галкина бывает разной: и веселой, и спокойной, и грустной. Как и все дети. Правда, видят ее поклонники в основном в приподнятом настроении. Поэтому кадры, где девочка не выражает позитивных эмоций, воспринимают с удивлением.

В Сети появился Лизин снимок, на котором ее лицо наполнено выразительным возмущением: бровки сдвинула, смотрит в камеру сурово. Фото стали бурно обсуждать ее поклонники.

«Лапуленька! Улыбайся дорогая и пусть в твоей жизни никогда не будет злого лица!», «Лизонька, кто тебя обидел?», «Тебя, малышка, любят все, кто смотрит твои посты», «Ты прелесть!», «Кто-то обидел ребенка», «Ты солнышко», «Не морщи лоб», «Не хмурься, солнышко!», — отреагировали на снимок люди.

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Возмущенное лицо дочери Пугачевой запечатлели на фото
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