Возмущенное лицо дочери Пугачевой запечатлели на фото

Лиза Галкина бывает разной: и веселой, и спокойной, и грустной. Как и все дети. Правда, видят ее поклонники в основном в приподнятом настроении. Поэтому кадры, где девочка не выражает позитивных эмоций, воспринимают с удивлением.

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В Сети появился Лизин снимок, на котором ее лицо наполнено выразительным возмущением: бровки сдвинула, смотрит в камеру сурово. Фото стали бурно обсуждать ее поклонники.