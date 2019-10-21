Советский режиссер требует похоронить Ленина и сделать Красную площадь торговой

Режиссер фильма «Белорусский вокзал» Андрей Смирнов призвал убрать тело Ленина с Красной площади и сделать ее торговым местом, каким она была раньше. Киношник сделал ряд смелых заявлений во время интервью, которое дал после презентации своего нового фильма «Француз» (картина выйдет в прокат 31 октября).

«В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, — это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться», — цитирует режиссера-антисоветчика портал Тайга.инфо.

Он также отметил, что российский народ все еще «живет в Совке», потому что улицы городов до сих пор названы в честь Ленина, Дзержинского, Урицкого и так далее. Смирнов призвал избавиться от пережитков прошлого и изменить все эти названия.

78-летний режиссер считает, что страна не освоила историю Советского Союза должным образом, в частности, не публикуются точные цифры жертв репрессий большевиков. Его новый фильм, как раз, рассказывает о молодом французе, который в период «Оттепели» ищет в Москве своего репрессированного отца.

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