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Ухажер Бузовой похвастался после участия в «Плане Б» новой квартирой

Бывший участник телестройки недавно приобрел собственное жилье.

Ухажер Бузовой похвастался после участия в «Плане Б» новой квартирой
Роман Гриценко/Фото: https://www.instagram.com/p/B23yknsl7EF/

Бывший участник «Дома-2» и борец за сердце Ольги Бузовой Роман Гриценко приобрел квартиру после участия в телепроекте «План Б» на ТНТ. В начале недели молодой человек похвастался покупкой подписчикам. Роман поделился, что очень давно мечтал обзавестись собственным жильем, но сделать это было проблематично из-за высоких цен на недвижимость. Сейчас же мечта Гриценко сбылась.

Роман отметил, что купил квартиру в Москве, но район назвать отказался. Неизвестно также, сколько комнат включает в себя недвижимость. Сам Гриценко резюмировал, что приобретение повлияло на него положительно – у парня появилось еще больше стимула работать и развиваться.

«С большим удовольствием осваиваюсь в новом районе. Радует, что здесь очень много спортивных площадок и есть возможность тренироваться на свежем воздухе. Я уверен, что полюблю этот район и с легкостью смогу обжиться здесь», — рассказал Роман.

Однако, не все подписчики разделили радости Гриценко по поводу покупки. Некоторые заявили, что поверят молодому человеку только после приглашения на чай. Сразу несколько человек задались вопросом – помог ли приблизиться к мечте телепроект «План Б» ( в нем Гриценко вновь выказал желание стать единственным мужчиной в жизни Ольги). Третьи пообещали Роману не останавливаться на достигнутом. «Ты — молодец! Не останавливайся и не пропадай с экранов! Мы хотим тебя видеть в новых проектах и шоу. Заглядывай на разные кастинги, снимайся в рекламе, пробуй в кино, тв-шоу! Ты мега-харизматичный, обаятельный и просто офигенный! Делись этим с миром!», — высказались они.

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Ухажер Бузовой похвастался после участия в «Плане Б» новой квартирой
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