Оксана Федорова отвела Хрюшу и Филю в Comedy Club

Оксана Федорова поделилась со своими подписчиками отчетом с посещения Comdey Club. На съемки программы девушка пришла как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Вместе с ней, по словам Оксаны, студию посетили Хрюша, Каркуша, Филя и продюсер передачи Александр Викторович.

Оксана рассказала, что после съемок в фойе все зрители собрались вокруг необычных гостей. Федорова сопроводила пост несколькими видео, на которых видно, как героев детской передачи и ведущую обступили фотографы.

Интересно, что актеры, которые держали кукол в руках, еще и озвучивали их. Так, когда посыпались блестки, «Хрюша» поздравил всех с новым годом. А резидент Comedy Club Вадим Галыгин рассказал, что смотрел программу «Спокойной ночи, малыши!» на монгольском языке, когда жил в этой стране.