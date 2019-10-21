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Оксана Федорова отвела Хрюшу и Филю в Comedy Club

Бывшая «Мисс Вселенная» и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» с коллегами стали героями очередного выпуска юмористического шоу.

Оксана Федорова отвела Хрюшу и Филю в Comedy Club
Оксана Федорова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Оксана Федорова поделилась со своими подписчиками отчетом с посещения Comdey Club. На съемки программы девушка пришла как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Вместе с ней, по словам Оксаны, студию посетили Хрюша, Каркуша, Филя и продюсер передачи Александр Викторович. 

Оксана рассказала, что после съемок в фойе все зрители собрались вокруг необычных гостей. Федорова сопроводила пост несколькими видео, на которых видно, как героев детской передачи и ведущую обступили фотографы. 

Интересно, что актеры, которые держали кукол в руках, еще и озвучивали их. Так, когда посыпались блестки, «Хрюша» поздравил всех с новым годом. А резидент Comedy Club Вадим Галыгин рассказал, что смотрел программу «Спокойной ночи, малыши!» на монгольском языке, когда жил в этой стране. 

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Тэги:

«Спокойной ночи малыши!»Comedy ClubВадим ГалыгинОксана Федорователеведущая
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Оксана Федорова отвела Хрюшу и Филю в Comedy Club
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