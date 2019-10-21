Сын Водяновой прыгнул в пропасть на веревке на глазах у матери

Наталья Водянова посетила сочинский парк приключений Skypark Aj Hackett вместе со своими детьми: 18-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором. Старший сын решился на банджи-прыжок. Это тип прыжка, когда экстремал прыгает головой вниз, закрепленный на трос, эластичную веревку.

На кадрах, размещенных в stories Instagram модели, видно, что Водянова полностью одобряет выбор своего отпрыска, всячески подбадривая его. А когда парень прыгнул, она весело смеялась и кричала ему на английском, что любит его, беззаботно наблюдая за происходящим. Парень при этом не сдерживал эмоций, падая в бездну.

Позже все семейство сфотографировалось на мосту, где испытал свои нервы Лукас. Вряд ли отпрыск модели забудет подобный опыт. Запас адреналина он себе обеспечил.